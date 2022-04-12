Экспонат с выставки в Милане вернулся в музей «Царское Село»

12.04.2022
Музеи Санкт-Петербурга и пригородов, которые предоставляли произведения из своих коллекций для выставки в Милане, получили свои экспонаты после их задержания на финской границе. По информации пресс-службы ГМЗ «Царское Село», картина кисти Карло Лабруцци «Вид с Палатинского холма на Колизей» прибыла в Царское Село.
Сегодня, 12 апреля, она займет свое место в экспозиции.
В выставке были задействованы картины, скульптуры и предметы интерьера из постоянных экспозиций Государственного Эрмитажа, музеев-заповедников «Царское Село», «Гатчина» и «Павловск».
«Картина XVIII века кисти Карло Лабруцци, задержанная на финской границе вместе с предметами из других российских музеев, сегодня вернулась в Царское Село. Пейзаж „Вид с Палатинского холма на Колизей“ был одним из экспонатов выставки „Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии“ в Милане. <...> В царскосельскую резиденцию картина поступила в начале XIX века из Императорского Эрмитажа. Сейчас входит в экспозицию в Официантской комнате Екатерининского дворца. Завтра картина вновь займет свое место», — сообщают в официальном Telegram-канале музея-заповедника.
Фото: Pixabay