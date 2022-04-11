Концертные учреждения присоединяются к акции «Открытый занавес»

11.04.2022
Благотворительная акция «Открытый занавес», стартовавшая 2 апреля, набирает обороты, сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.
К акции активно присоединяются концертные учреждения и самостоятельные музыкальные коллективы, приглашающие на свои площадки эвакуированных из ЛНР и ДНР людей, военнослужащих и членов их семей, волонтеров и ветеранов, представителей патриотических организаций.
12 апреля Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Тимура Зангиева даст благотворительный концерт на домашней площадке.
14 апреля в Московском международном Доме музыки состоится концерт Национального филармонического оркестра России под управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Спивакова.
Средства от продажи билетов на концерты направят в благотворительные фонды, отмечает пресс-служба ведомства.
14 апреля «Вивальди оркестр» под руководством Светланы Безродной выступит во Дворце культуры и спорта «Тамань» (Московская область) для военнослужащих с программой из композиций отечественных авторов, аранжировок песен военных лет и песен из фильмов.
Кроме того, Северо-Кавказская филармония имени В.И. Сафонова (Кисловодск) организует «Концерты милосердия» для эвакуированных граждан из ЛНР и ДНР.
Фото: Рixabay