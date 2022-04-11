Театральные вузы и Бахрушинский музей запускают Театральную лабораторию

11.04.2022
11 апреля подписано соглашение о сотрудничестве между Театральным музеем им. А.А. Бахрушина и ГИТИСом, сообщила пресс-служба Минкультуры России.
Стороны договорились о проведении совместных мероприятий по поддержке творческой молодежи. Студенты режиссерских, актерских, театроведческих и других факультетов смогут разрабатывать проекты, развивать навыки командной работы, получать опыт обработки большого объема научной информации и работы с архивными документами, выявлять научные и исторические факты.
Результатом совместной деятельности под руководством научных сотрудников музея, театроведов, культурологов, режиссеров, актеров, художников станут студенческие проекты. Работы представят в Театральной лаборатории, которая заработает в полном объеме в первом музейно-театральном квартале «Бахрушинский».
«Прочные творческие связи с крупнейшими театральными вузами России для Бахрушинского музея — нужная и важная инициатива, дающая возможность раскрытия потенциала молодого поколения театральных людей. Реализация собственных идей и командных проектов поможет молодым специалистам профильных вузов приобрести нужный опыт, получить новые знания, закрепить связи внутри профессионального сообщества. Эти начинания станут базой Бахрушинской Театральной лаборатории, которая откроется в обновленном историческом здании Каретного сарая в рамках первого музейно-театрального квартала», — отметила гендиректор Театрального музея Кристина Трубинова.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский отметил важность того, что студенты-театроведы смогут проходить практику в музейных фондах, со студенческой скамьи приучаясь к серьезной научной работе«.
«Также важное значение имеет налаживание горизонтальных связей между и нашими факультетами, и студентами Щепкинского театрального института в рамках работы над выставками и другими проектами», — сказал он.
Театральная лаборатория будет работать как комбинированная сценическая площадка. Сцена-трансформер будет использоваться для антрепризных постановок и спектаклей, инициированных музеем в рамках проекта.
В марте Бахрушинский музей подписал соглашение о сотрудничестве с ВТУ имени М.С. Щепкина. Договоренности с театральными вузами достигнуты в рамках развития проекта «Театральная лаборатория».
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ