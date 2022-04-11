Иркутский цирк планируют отреставрировать за два года

11.04.2022
Работы в здании Иркутского государственного цирка начнутся в конце 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Единого заказчика в сфере строительства.
К настоящему моменту выполнены инженерные изыскания и подготовлен отчет о техническом состоянии конструкций здания. Проектно-сметная документация находится в разработке, уточняет издание.
Предполагается капитально отремонтировать фасад, усилить строительные конструкции, обновить инженерно-технические системы, создать условия для проведения современных цирковых выступлений. Работы планируют закончить к концу 2024 года.
Реконструкция цирка пройдет в рамках нацпроекта «Культура».
Фото: salech hcelas, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55187445