Основатель и фронтмен The Saints Крис Бейли умер в 65 лет

11.04.2022
Лидер одной из первых в истории музыки панк-групп ушел из жизни в минувшие выходные, сообщает The Independent.
Австралийский музыкант Крис Бейли скончался на 66-м году жизни. Обстоятельства смерти не приводятся.
Крис Бейли (1957-2022) основал The Saints в 1973 году вместе с барабанщиком Айвором Хэем и шитаристом Эдом Куппером.
Группа стала известной благодаря дебютному синглу (I’m) Stranded, выпущенному в 1976 году. The Saints стали первой панк-группой за пределами США, официально выпустившей альбом. Музыканты из Брисбена опередили более известные британские группы Sex Pistols, Clash и Damned. В дискографии коллектива значатся 14 пластинок, которые создавались в разных жанрах с разными составами участников. The Saints продолжали записываться и выступать вплоть до смерти вокалиста.
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