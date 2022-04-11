Фестиваль Юрия Башмета открылся в Хабаровске в 11-й раз

Стартовал Международный музыкальный фестиваль под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, сообщает ТАСС.





На гала-концерте в честь открытия прозвучали «Ностальгии» Энри Лолашвили, сочинения Йозефа Гайдна, Макса Бруха, Филиппа Гобера, Петра Чайковского, а также арии Джакомо Пуччини и Луиджи Ардити.





Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил, что география фестиваля расширяется. «Он пройдет в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Вяземском и Хабаровском районах и районе имени Лазо. Наши замечательные музыканты проведут прослушивания и мастер-классы для подрастающего поколения», — сказал он на открытии.





В рамках фестиваля пройдут концерт для юных зрителей «Как поросенок болел леопардозом», а также Международная музыкальная академия для одаренных детей. На закрытии состоится мировая премьера концерта для домры и струнного оркестра Кузьмы Бодрова.





В этом году в фестивальной программе участвуют пианисты Дмитрий Маслеев и Екатерина Мечетина, солистка Большого театра Ольга Селиверстова (сопрано), актеры Сергей Гармаш и Алиса Гребенщикова, домристка Екатерина Мочалова, солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра, камерный ансамбль «Солисты Москвы», дирижер Фредди Кадена (Эквадор). Юрий Башмет выступит как дирижер и солист (альт). Также в фестивале участвуют музыканты Дальневосточного академического симфонического оркестра (Хабаровск).





Фестиваль пройдет с 11 по 17 апреля.

Фото: Русское концертное агентство