Госфильмофонд объявил о приеме заявок на программу «Резиденции»

К участию в проекте приглашают киноведов, историков, исследователей кино и кураторов кинопрограмм, сообщила пресс-служба ГФФ.





Резиденции в Госфильмофонде — программа, предоставляющая свободный доступ, теоретические и практические инструменты для работы в одном из крупнейших в мире архивов кино при поддержке его сотрудников. Также в нее входит серия встреч со специалистами ГФФ, кураторами и режиссерами документального и монтажного кино.





Участники познакомятся с устройством фонда, спецификой формирования мировых и российских собраний, методами работы в архиве, современными кураторскими практиками, методами киножурналистики и др.





Подать заявки на участие в программе могут претенденты старше 18 лет, имеющие опыт ученического или профессионального киноведческого опыта исследований или опыта курирования кинопрограмм. По итогам отбора состоится собеседование. В программе будут участвовать пять человек, имена которых объявят 27 мая.





Резиденции пройдут в поселке Белые Столбы. По итогам программы участники реализуют проекты (исследование, цикл текстов, кинопрограмма и др.) при поддержке ГГФ.









Фото: Рixabay