Театр Ленсовета приглашает на премьеру комедии «Двенадцатая ночь»

Спектакль по пьесе Уильяма Шекспира в постановке Ивана Поповски дадут 12, 13 и 30 апреля, сообщается на сайте петербургского театра.





«Двенадцатая ночь» рассказывает историю любовного переполоха, соединенного с юмором и интригами. Брат и сестра Себастьян и Виола теряют друг друга после кораблекрушения. Переодевшись в мужскую одежду, Виола под именем Цезарио появляется при дворе герцога Орсино, влюбленного в графиню Оливию, которой приглянулся «юноша».





Вместе с режиссером Иваном Поповски над спектаклем работали художник-постановщик заслуженный художник РФ Эмиль Капелюш, художница по костюмам Яна Глушанок, художники по свету Юрий Капелюш и Андрей Лебедь и др.





В день премьеры в 17:00 в театре откроется выставка «Пространство Шекспира», приуроченная к дебюту «Двенадцатой ночи». В экспозицию вошли эскизы сценографии, костюмов и театральных афиш, а также костюмы спектаклей по произведениям английского драматурга. Зрители увидят работы театральных художников разных поколений — Николая Акимова, Эдуарда Кочергина, Эмиля Капелюша, Вячеслава Окунева, Александра Шишкина-Хокусая, Наталии Клёминой, Оксаны Столбинской и др.





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