В KION дебютирует фильм «Синдром жизни» со Светланой Немоляевой

18 апреля в онлайн-кинотеатре состоится премьера первой полнометражной режиссерской работы Марии Шалаевой, сообщила пресс-служба KION.





Выход мелодрамы «Синдром жизни» приурочен к юбилею исполнительницы главной роли народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой, отмечающей 85-летие 18 апреля. По ее словам, фильм «сделан с нежной душой». Картина выйдет эксклюзивно на платформе KION.





В центре истории — Елизавета Петровна, недавно похоронившая мужа, с которым прожила всю жизнь. У нее остались дочь и внук. Разбирая вещи покойного, она находит письмо, из которого узнает многолетнюю тайну мужа — о его второй семье. Елизавета Петровна пытается поговорить об этом с дочерью, но у той свои проблемы — члены семьи физически рядом, но не слушают и не слышат друг друга.





Мария Шалаева, известная по ролям в фильмах «Русалка», «Нирвана», «Мамы», выступила режиссером, соавтором сценария и продюсером фильма. Вместе с ней продюсированием картины, полностью снятой на смартфон, занимались Борис Гуц, Игорь Мишин и Максим Муссель.





Фото: кадр из фильма «Синдром жизни»