Премию «Нацбест» не будут присуждать в этом году

Литературная премия «Национальный бестселлер» объявила о завершении работы в 2022 году, сообщается на сайте проекта.





По решению оргкомитета в этом году не будут вручать «Нацбест» и проводить церемонию награждения. 22-й сезон премии закончился 11 апреля публикацией итогов работы Большого жюри и списком книг, набравших наибольшее число баллов при голосовании. Формировать Малое жюри и шорт-лист премии не будут.





«Творческая часть, где члены жюри читают и обсуждают книги, завершилась, а что касается медийной части — с Малым жюри, торжественной церемонией, круглыми столами и прочим — решили не делать, не то время», — отметил ответсек премии Владислав Толстов.





По его словам, «Нацбест» выполнил основную задачу — в конкурс пришли книги, которые номинаторы хотели отметить. Толстов подчеркнул, что книги в итоговом списке «отражают тот или иной оттенок бурных переживаний общества в нынешнее время».





В финал вышли «Фашисты» Кирилла Рябова, «Хроника Горбатого» Софии Синицкой, «Типа я» Ислама Ханипаева, «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского, «Бубуш» Юлии Кисиной и «Капибару любят все» Сергея Авилова.





Фото: Рixabay