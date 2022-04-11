Вышел дебютный тизер нового аниме Макото Синкая

Ролик по полнометражному анимационному фильму «Судзумэ закрывает двери» появился в Сети.





«Судзумэ закрывает двери» рассказывает историю 17-летней девушки, живущей в маленьком городке на острове Кюсю. Однажды она встречает молодого человека, который ищет некую дверь. Судзумэ присоединяется к поискам, которые только начинаются в ее городе и продолжаются по всей стране.





Макото Синкай, известный по аниме «Твое имя» и «Дитя погоды», выступил в новом проекте сценаристом, режиссером и продюсером. Ранее автор отмечал, что «Судзумэ» соединит в себе приключения, экшн и роуд-муви.





Анимационный фильм выйдет в прокат в Японии 11 ноября 2022 года. Когда состоится российская премьера — пока не сообщается.





Фото: кадр из тизера фильма «Судзумэ закрывает двери»