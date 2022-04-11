Дэниел Рэдклифф снимет фильм по собственному сценарию

Британский актер, прославившийся ролью Гарри Поттера, планирует попробовать себя в режиссуре, сообщает Empire.





По информации издания, Дэниел Рэдклифф уже написал сценарий для дебютной кинокартины. Он планирует приступить к съемкам примерно через два года, поскольку как минимум ближайшие 18 месяцев в его графике расписаны.





Актер не раскрыл детали сюжета будущего фильма. По его словам, он написал о мире, к которому принадлежит более 20 лет. Рэдклифф не планирует сниматься в своей ленте, поскольку хочет сосредоточиться на режиссуре. Он также подчеркнул, что не хотел бы множество раз видеть свое лицо, что пришлось бы делать, если бы он выступил и режиссером, и актером.





Фото: кадр из фильма «Побег из Претории»