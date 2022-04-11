Джессика Альба сыграет главную роль в психологическом триллере для Netflix

Американская актриса присоединилась к проекту экранизации бестселлера «Исповедь в 19:45», сообщает Deadline.





Джессика Альба («Город грехов», «Темный ангел») исполнит главную роль в сериале по роману американской писательницы Лизы Ангер Confessions on the 7:45. Актриса также выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Чариз Кастро Смит («Энаканто»), которая возьмет на себя обязанности шоураннера и сценариста.





В центре истории — работающая мать и жена Селена Мерфи (Альба), которая завязывает разговор с попутчицей в поезде по дороге домой. Они жалуются друг другу на события своих жизней и расходятся, однако после встречи жизнь Селены переворачивается.





«Исповедь» станет вторым совместным проектом Альбы и Netflix. Ранее она снялась в боевике Trigger Warning.





Фото: pixabay