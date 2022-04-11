В Москве откроют 100 старинных зданий для свободного посещения

11.04.2022

В Москве откроют 100 старинных зданий для свободного посещения
В Дни исторического и культурного наследия жители и гости столицы смогут посетить архитектурные памятники, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия. 

Акция столичного правительства «Дни исторического и культурного наследия» пройдет с 18 апреля по 31 мая. Программа включает более 300 экскурсий, квестов и лекций. 

«Дни исторического и культурного наследия — это отличная возможность посетить старинные здания Москвы. Свои двери для горожан откроют около 100 памятников архитектуры, представляющих разные эпохи и стили», — отметила Сергунина.

В этом году программа посвящена теме «Эпохи московского наследия». Разные блоки будут иллюстрировать разные эпохи — от палат и дворцов до советских построек. 

Участники акции могут посетить Новоспасский монастырь, Палаты XVII века в Архангельском переулке, дом Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке, особняк промышленника Петра Смирнова на Тверском бульваре (архитектор Федор Шехтель), биржу на Ильинке, Сандуновские бани, Дом культуры «ГЭС-2», Центросоюз, Северный речной вокзал и др.

Организаторы предусмотрели специальные мероприятия для детей, а также экскурсии для людей с нарушениями слуха.

Для участия в событиях необходимо зарегистрироваться на портале «Узнай Москву».

Фото: Рixabay