Союз писателей России провел Литературную гостиную в Рязани

11.04.2022
Впервые мероприятие состоялось в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина в Рязани, сообщает 7info.
Литературная гостиная «Парк культуры» была посвящена судьбе и творчеству поэта Павла Васильева (1910-1937).
Участниками вечера стали московские и рязанские поэты, а также дочь Павла Васильева Наталья Васильева-Фурман. Делегацию Союза писателей России возглавил председатель организации Николай Иванов. Гостей из Москвы приветствовал министр культуры Рязанской области Виталий Попов. Стихи Павла Васильева и посвящения ему прочитали народный артист РФ Юрий Назаров, члены СП РФ Владимир Хомяков, Андрей Пронин, Татьяна Бочарова и многие другие.
Благодаря стараниям Васильевой-Фурман, в 1995 году в Рязани появилось Васильевское общество, а в 2007 году библиотеке-филиалу № 9 ЦБС Рязани присвоили имя Павла Васильева.
Следующую встречу планируется провести в октябре в селе Константиново (Рязанская область) и посвятить ее Сергею Есенину.
Фото:Рixabay