Бри Ларсон присоединилась к касту «Форсажа 10»

11.04.2022
Обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Комната» снимется в боевике скоростной франшизы, сообщает The Hollywood Reporter.
Американская актриса Бри Ларсон снимется в следующем «Форсаже» вместе с Вином Дизелем, Мишель Родригес, Тайризом Гибсоном, Соном Каном, Лудакрисом, Джорданой Брюстер и Джейсоном Мамоа.
Исполнитель главной роли легендарного уличного гонщика Доминико Торетто приветствовал в соцсетях Бри Ларсон, присоединившуюся к «семье». По его словам, ее персонаж будет «вневременным и удивительным».
Ранее актриса призналась, что хотела бы сыграть в одном из фильмов франшизы «Форсаж», поскольку является его поклонницей.
Премьера «Форсажа 10» запланирована на весну 2023 года.
Фото: кадр из фильма «Комната»