Сиквел «Соника в кино» стал абсолютным лидером среди экранизаций игр

Приключенческая картина «Соник 2 в кино» установила рекорд по сборам на старте проката среди всех фильмов, снятый по видеоиграм на сегодня, сообщает Comicbook.





За первый уик-энд в прокате в Северной Америке кинолента заработала почти 71 млн долларов, что на 22% больше сборов первой картины. По информации издания, результат премьеры «Соника 2» — один из лучших за всю историю киностудии Paramount.





Кроме того, для исполнителя роли главного антагониста Джима Керри сборы первой недели «Соника 2» стали лучшими в домашнем прокате в его карьере. Ранее это достижение удерживала комедия «Брюс Всемогущий» (2003).





«Соник 2 в кино» появился на больших экранах в Северной Америке 8 апреля. Выйдет ли картина по японской игре-платформеру Sonic the Hedgehog в России — не известно.





Фото: кадр из трейлера фильма «Соник 2 в кино»