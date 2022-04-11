Концерт памяти композитора Георгия Дорохова пройдет в Москве

Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Музыкальное обозрение — OPUS 33», сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





12 апреля в 19:00 в Камерном зале Московской филармонии пройдет концерт «Персона — композитор. Представление и интервью — Андрей Устинов», посвященный творчеству Георгия Дорохова (1984–2013).





Сочинения российского композитора прозвучат в исполнении ансамбля солистов «Студия новой музыки» Инны Зильберман (скрипка), Екатерины Фомицкой (скрипка), Анны Бурчик (альт), Ольги Калиновой (виолончель), Наталии Черкасовой (фортепиано), Моны Хабы (фортепиано), Михаила Оленева (туба), Андрея Винницкого (ударные).





В концерте примут участие автор и ведущий цикла Андрей Устинов, а также композиторы Владимир Тарнопольский, Юрий Каспаров, коллеги и друзья Георгия Дорохова.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ