Объявлена дата награждения победителей премии «Икар»

Церемония награждения победителей российской национальной анимационной премии «Икар» состоится 5 июня в театре «Школа современной пьесы», сообщает «Культуромания».

Список номинантов был объявлен 8 апреля. Среди актеров на приз претендуют Диомид Виноградов («Пугашки. Легендарный ураган»), Сергей Маковецкий («Три богатыря и конь на троне»), Ольга Голованова и Лариса Брохман.

Номинанты в категории «лучший полнометражный мультфильм» — «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», «Плюшевый Бум!» и «Три богатыря и конь на троне». Среди стартапов соревнуются сериалы «Соня и Лёня», «Чуч-Мяуч», «Капризка».

За звание лучшего режиссера поборются Леонид Шмельков, Александр Черногоров, Василий Чирков, Дмитрий Геллер («10 000 безобразных пятен»), Мария Коган-Лернер («За забором»). Премия вручается в 14 номинациях, передает «Культуромания»

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