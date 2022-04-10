Фильм Адильхана Ержанова «Штурм» победил на кинофестивале в Реймсе

10.04.2022
«Штурм» – это тот самый фильм, что был в этом году на кинофестивале в Роттердаме и создан при участии российских продюсеров: Александра Плотникова, Бориса Хлебникова и Натальи Дрозд, пишет «РГ». Сюжет картины рассказывает о вымышленном поселке Каратас, где неизвестные в масках захватывают школу, однако не выдвигают никаких требований.
Из-за снежной бури местная полиция не может вызвать подкрепление из города, и местный учитель Тазши собирает штурмовую группу из родителей, чьих детей держат в заложниках. За ночь они должны решить вопросы насчет атаки и принять за нее ответственность.
Международный кинофестиваль в Реймсе проходит во Франции уже второй год подряд. В этом году за главную награду боролись 10 фильмов из 9 стран. Жюри возглавлял известный французский актер и трижды лауреат премии «Сезар» Нильс Ареструп.
Фото: кадр из фильма «Штурм»