Гала-концерт XIII фестиваля современной национальной песни «Од вий» пройдет в Саранске

10.04.2022

Гала-концерт XIII фестиваля современной национальной песни «Од вий» пройдет в Саранске

В Музыкальном училище им Л.П. Кирюкова в Саранске 16 апреля состоится гала-концерт XIII фестиваля мокшанской и эрзянской эстрадной песни «Од вий», сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Целью мероприятия является пропаганда национальной культуры, сохранение и приумножение ее ценностей, а также раскрытие творческого потенциала исполнителей. Проведение фестиваля разделено на два этапа.

По итогам первого этапа из присланных видеозаписей жюри отобрало на гала-концерт 23 лучших номера. На одной сцене соберутся солисты, дуэты, вокальные ансамбли, авторы-исполнители, а также танцевальные коллективы из районов республики.

Участники фестиваля покажут творческие номера в номинациях: сольное исполнение; ансамблевое исполнение; авторское исполнение; вокально-хореографическая постановка. Фестиваль учрежден министерством культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия.

Фото: Pixabay