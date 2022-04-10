Гала-концерт XIII фестиваля современной национальной песни «Од вий» пройдет в Саранске

10.04.2022
Целью мероприятия является пропаганда национальной культуры, сохранение и приумножение ее ценностей, а также раскрытие творческого потенциала исполнителей. Проведение фестиваля разделено на два этапа.
По итогам первого этапа из присланных видеозаписей жюри отобрало на гала-концерт 23 лучших номера. На одной сцене соберутся солисты, дуэты, вокальные ансамбли, авторы-исполнители, а также танцевальные коллективы из районов республики.
Участники фестиваля покажут творческие номера в номинациях: сольное исполнение; ансамблевое исполнение; авторское исполнение; вокально-хореографическая постановка. Фестиваль учрежден министерством культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия.
Фото: Pixabay