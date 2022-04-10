Выставка «ПреКрасное» начала работу в Архангельске

В Усадебном доме Е.К. Плотниковой государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» в Архангельске открылась выставка «ПреКрасное», сообщает ТАСС.

Экспозиция раскрывает тему трансформации красного цвета в русском искусстве от древности до наших дней. По словам куратора выставки Ольги Кулешовой, изначально стояла задача показать красный цвет как художественное средство.

«Чем глубже мы погружались в эту тему, тем очевиднее становилось, что красный цвет — это связующая нить с предыдущими поколениями, что он уводит нас в глубины русской истории и культуры. И за красными полотнами абстракционистов подтянулись красные наряды, красные прялки, красная скульптура, иконопись. Красный цвет — это универсальный способ проникнуть вглубь нашего культурного кода», — сказала Кулешова.

Посетители выставки смогут увидеть старинные скульптуры, предметы быта, картины художников, а также икона Параскевы Пятницы XVI века. Также в ходе выставки пройдут творческие вечера, концерты, показы спектаклей. Экспозиция продолжит работу до 3 мая.

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