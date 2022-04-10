Британский писатель Джек Хиггинс умер в 92 года

На 93-м году жизни скончался британский писатель Джек Хиггинс, известный как автор триллеров и шпионских романов, сообщило агентство PA со ссылкой на издательство HarperCollins.

В сообщении указано, что Хиггинс, написавший за свою жизнь 85 произведений, умер в собственном доме на острове Джерси в проливе Ла-Манш. Писатель стал всемирно известен в 1975 году после выхода романа «Орел приземлился», распроданной суммарным тиражом более 50 млн экземпляров по всему миру.

Джек Хиггинс (настоящее имя – Гарри Паттерсон) родился 27 июля 1929 года в городе Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. По достижении совершеннолетия он проходил обязательную службу в армии в течение двух лет, после чего изучал социологию в Лондонской школе экономики.

В 1976 году роман, рассказывающий про попытку похищения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля группой спецназовцев из Третьего рейха, был экранизирован американским режиссером Джоном Стерджесом . Главные роли в картине исполнили актеры Роберт Дювалл и Майкл Кейн.

Паттерсон работал преподавателем по психологии в школе в английском Лидсе, когда в 1959 году свет увидел его дебютный роман «Печальный ветер с моря». Среди наиболее популярных произведений Хиггинса – «Отходная молитва», «Ангел смерти» и «День расплаты». Его последний роман «Полуночный колокол» вышел в 2017 году, после чего сразу вошел в список бестселлеров по версии газеты The Sunday Times.

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