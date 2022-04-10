«Казаки России» провели серию концертов в Белгороде и Челябинской области

10.04.2022

«Казаки России» провели серию концертов в Белгороде и Челябинской области

Театр танца «Казаки России» выступил с концертной программой «Мы из Липецка» в Белгороде, Владимире и городах Челябинской области, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Выступления прошли с 27 марта по 9 апреля в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России. Реализует мероприятия Росконцерт.

Программа «Мы из Липецка» имела большой успех у зрителей. Это «энциклопедия казачьей жизни» с сценическими номерами, яркими костюмами, песнями и плясками, сохранившими традиции многочисленных «казачьих» регионов России.

Зрителям представили композиции «Старинная Москва», «Улица на улицу», «Радуга Победы» и «Калинка», а также специально подготовленные для исполнения авторские композиции «Я ехала домой», «Сынок Григорий», «Мчатся кони», «Сухопляс».

Театр танца «Казаки России» был основан в Липецке в 1990 году народным артистом РФ Леонидом Миловановым. Это единственный хореографический коллектив из России, который принял участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Бриллиантового юбилея правления королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзоре.

Фото: пресс-служба Минкультуры России