Объявлены даты проведения международного Пекинского кинофестиваля

Власти китайской столицы в текущем году планируют провести XII Пекинский международный кинофестиваль (ПМКФ) с 13 по 20 августа, сообщает ТАСС.

По традиции ПМКФ должен проходить ежегодно весной, в нем принимают участие лучшие киноленты со всего мира, в том числе из России. В 2019 году помимо основного мероприятия РФ была представлена специальным «Фестивалем российского кино в Китае», который длился неделю.

В прошлом году проведение ПМКФ из-за пандемии два раза пришлось перенести. Изначально фестиваль должен был стартовать в апреле, однако позднее организаторы объявили, что мероприятие пройдет 14-21 августа. В итоге оно состоялось 21-29 сентября.

Международный фестиваль кино в Пекине представляет собой ежегодную серию мероприятий, проводимых с 2011 года при участии мэрии города, государственной компании China Film Group Corporation, ряда других организаций. Россия постоянно принимает в ПМКФ активное участие.

Как результат за более чем 10 лет сумма заключаемых на нем контрактов выросла многократно, в 2020 году превысив 33,08 млрд юаней (порядка $4,8 млрд). В прошлом году данный показатель составил 35,22 млрд юаней ($5,45 млрд), увеличившись в эквиваленте национальной валюты на 6,4%.

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