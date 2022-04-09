Юбилей училища имени Римского-Корсакова отметят концертом в Мариинке

Праздничный концерт в честь 140-летия со дня основания одного из старейших музыкальных учебных заведений России, Училища имени Николая Римского-Корсакова, пройдет в субботу в Мариинском театре, сообщает ТАСС.

В ходе концерта симфонический оркестр училища выступит с большой программой, основу которой составят сочинения Римского-Корсакова — «Шехеразада», «Испанское каприччио», фрагменты из опер. За дирижерским пультом — воспитанник этого учебного заведения, а ныне ректор Санкт-Петербургской консерватории заслуженный артист России Алексей Васильев.

«Я с благодарностью вспоминаю все, что связано с этим училищем, где в юные годы я учился в классе виолончели, а затем в течение девяти лет занимал здесь должность директора. В училище я впервые приобщился к дирижированию, когда оркестром руководил Альгирдас Паулавичюс, чье имя носит сейчас этот коллектив. После кончины маэстро честь руководить оркестром выпала мне. И сейчас я не перестаю здесь работать, отдавая себе отчет, что ребята, которые здесь сейчас учатся, это будущие студенты консерватории и вообще будущее петербургской музыкальной культуры», — рассказал Алексей Васильев.

По мнению дирижера, «на ниве образования в области оркестровой игры и хорового пения училище уже не первое десятилетие занимает лидирующие позиции». «140 лет — это солидный срок, который позволяет сказать, что училище достаточно прочно вошло в историю мировой исполнительской культуры, и без него нельзя представить сегодня нашу музыкальную жизнь», — заключил Васильев.