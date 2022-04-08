Экс-лидер HIM выпустил первый сингл с дебютного сольного альбома

Финский музыкант Вилле Вало опубликовал трек Loveletting с пластинки Neon Noir, которая выйдет в 2023 году, сообщается на его сайте.





Выход Loveletting ознаменовал полноценное возвращение легенды готик-рока и готик-металла Вилле Вало, который после распада HIM в 2017 году выпустил всего три сольные песни. 8 апреля музыкант опубликовал заглавный сингл с первого альбома Neon Noir, а также анонсировал концертный тур по Европе и США.





«Какими бы забавными ни были похоронные обряды для HIM, мне потребовалось больше, чем несколько лун, чтобы зализать свои раны в тени Хартаграммы (символ группы. — Ред.) и придумать предлог, чтобы снова наиграть и напевать», — цитирует слова музыканта Loudwire.





Группа HIM существовала с 1991 по 2017 год. Вилле Вало был одним из ее основателей и вокалистом. Участники коллектива определяли жанр своей музыки как «лав-метал». HIM выпустила восемь студийных альбомов и стала одной из самых успешных финских групп. После роспуска коллектива Вилле Вало записал альбом с группой Agents и выпустил сольный EP Gothica Fennica Vol. 1. под псевдонимом VV.





Фото: кадр из клипа HIM на композицию Join Me