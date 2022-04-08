Любимова: музейные экспонаты на финской границе могут вернуть в РФ в эти выходные

08.04.2022

Любимова: музейные экспонаты на финской границе могут вернуть в РФ в эти выходные

Музейные экспонаты, проходившие таможенную проверку на финской границе, могут вернуться в Россию в ближайшие выходные. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«Минкультуры уже приступило к организации возврата коллекций. Ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные», — написала она.

По словам министра, дальнейшая транспортировка экспонатов возможна благодаря решению Еврокомиссии о том, что они не подпадают под санкционный перечень.

«Компетентные органы власти могут разрешить передачу или экспорт в Россию предметов сферы культуры, которые находятся во временной выдаче в рамках официального культурного сотрудничества с Россией», — цитирует министр полученное от Еврокомиссии заявление.

Фото: Минкультуры РФ