Исполнитель роли Локи возглавит каст нового сериала Apple TV+

Британский актер Том Хиддлстон сыграет путешественника по Антарктиде в мини-сериале The White Darkness, основанном на реальных событиях, сообщает Deadline.





Том Хиддлстон исполнит роль полярника, путешественника по Антарктиде Генри Уорсли, который успешно прошел маршрутами экспедиций начала ХХ века Э. Шеклтона, Р. Амундсена и Р. Скотта. Шоу расскажет о том, как бывший военный и примерный семьянин, одержимый жаждой приключений, отправляется в пешее путешествие по Антарктиде.





Мини-сериал основан на книге The White Darkness американского журналиста и писателя Дэвида Гранна. Новый проект станет второй совместной работой Хиддлстона и стриминга Apple TV+. Ранее актер исполнил одну из главных ролей в «Эссекском змее», премьера которого назначена на 13 мая.





Том Хиддлстон известен по ролям в фильмах «Выживут только любовники», «Багровый пик», в сериале «Ночной администратор», а также ролью Локи в киновселенной Marvel.





Фото: кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы»