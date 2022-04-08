В Рязани прошла встреча, посвященная основоположнику русского космизма

Рязанские студенты встретились с философом и филологом Анастасией Гачевой, которая является биографом философа-космиста Николая Федорова, сообщает 7info.





Встреча прошла в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина в Рязани.





Анастасия Гачева — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН имени А.М. Горького, около 30 лет изучающая наследие Николая Федорова, уроженца Рязани. Она ежегодно приезжает в Рязань в канун Дня космонавтика, чтобы встретиться с молодежью и побеседовать с ними о выдающемся земляке.





Последние 30 лет в Москве и Рязанской области проводятся Международные Федоровские чтения, собирающие представителей из России, США, Японии, Франции и других стран. Их объединению способствует Анастасия Гачева, продолжающая дело своей матери филолога Светланы Семеновой, открывшей философию Николая Федорова в советское время.





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