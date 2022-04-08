Ансамбль песни и танца «Алтай» завершил тур по городам Дальнего Востока

08.04.2022
Гастроли Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова прошли в рамках федеральной программы «Мы — Россия», сообщает Минкультуры РФ.
Коллектив из Барнаула провел гастрольный тур с 2 по 7 апреля согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Выступления «Алтая» прошли в Хабаровске, Биробиджане, Благовещенске и Белогорске.
Ансамбль представил музыкальный спектакль «Блуждающие звезды» и концертную программу «Я Алтая почувствую душу», отразившую многонациональную культуру Алтайского края.
Ансамбль песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова — коллектив, в репертуаре которого сочетаются разные жанры вокально-хореографического искусства: классика, джаз, фолк, мюзикл и др.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ