Творчество самобытных рязанских мастеров показали на фотовыставке «25 узоров жизни»

7 апреля в рязанском Доме печати открылась фотовыставка «25 узоров жизни», приуроченная к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Об этом сообщает 7info.

Выставка стала продолжением одноименного культурного проекта областной газеты «Рязанские ведомости», который объединил на страницах издания самобытных мастеров и артистов.

Проект «25 узоров жизни» – это серия статей, которые на протяжении года выходили в газете в рамках рубрики «Культурный слой» по пятницам. Автор публикаций и фоторепортажей корреспондент Татьяна Кармашова побывала во всех городах и районах Рязанской области и подготовила в газету материалы о творческих и увлеченных людях. Героями публикаций стали художники, музыканты, самодеятельные артисты, мастера декоративно-прикладного творчества, собиратели старины, хранители традиционных народных промыслов и ремесел.

Фото: 7info