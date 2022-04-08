Рязанский театр кукол отметил 95-летний юбилей

08.04.2022

Рязанский театр кукол отметил 95-летний юбилей

6 апреля в Рязанском театре кукол прошло торжественное мероприятие, посвященное 95-летию. На праздничном вечере присутствовали губернатор Рязанской области Николай Любимов и глава регионального минкультуры Виталий Попов, пишет 7info.

По утверждению Любимова, за годы существования театр подарил рязанцам множество спектаклей и громких имен, прозвучавших на всю страну.

В настоящий момент в его репертуаре более 40 постановок. Это популярные сказки для самых юных зрителей, спектакли по мотивам художественных произведений для подростков, постановки для взрослой аудитории.

Любимов добавил, что все постановки заслуженно пользуются популярностью у зрителей, получают высокие оценки критиков. А каждая премьера становится событием в культурной жизни региона.

Фото: 7info