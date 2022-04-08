Рязанский театр кукол отметил 95-летний юбилей

08.04.2022
По утверждению Любимова, за годы существования театр подарил рязанцам множество спектаклей и громких имен, прозвучавших на всю страну.
В настоящий момент в его репертуаре более 40 постановок. Это популярные сказки для самых юных зрителей, спектакли по мотивам художественных произведений для подростков, постановки для взрослой аудитории.
Любимов добавил, что все постановки заслуженно пользуются популярностью у зрителей, получают высокие оценки критиков. А каждая премьера становится событием в культурной жизни региона.
Фото: 7info