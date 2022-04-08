ЕК дала разъяснение по поводу экспонатов, участвоваших в европейских выставках

Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты, не попадают в санкционный перечень.

«Компетентные органы власти могут разрешить передачу или экспорт в Россию предметов сферы культуры, которые находятся во временной выдаче в рамках официального культурного сотрудничества с Россией», – говорится в полученных сообщениях.



Решение Еврокомиссии дает возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин, задержанных ранее на финской таможне.



Минкультуры уже приступило к организации возврата коллекций, ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные. Мы благодарим коллег из МИД, Посольства России в Финляндии и ФТС за совместную оперативную работу и оказанное содействие в коммуникации с финскими властями.



Напомним: экспонаты, задержанные на финской границе, были частью двух выставок в Италии. Первая выставка – «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии» проходила в Милане, Галерее Пьяцца Скала и завершилась 27 марта 2022 года. В экспозиции были представлены предметы из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников «Царское Село», «Павловск», «Гатчина». Вторая выставка – «Форма бесконечности» проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года. В экспозиции были представлены работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.



В число экспонатов, проходивших таможенную проверку на финской границе, входили также художественные произведения ГМИИ Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.





Фото: Pixabay