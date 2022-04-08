Художник Бычков покажет на выставке иллюстрации к книге «Будь как Петр»

08.04.2022
В Инженерном доме Петропавловской крепости откроют юбилейную выставку избранных работ художника-иллюстратора Михаила Бычкова. Экспозицию посвятили 70-летию мастера. Об этом пишет ТАСС.
В первый раз на выставке представят иллюстрации к книге Елены Кальницкой «Будь как Петр», посвященной 350-летию со дня рождения Петра Великого.
Книга, адресованная детям и подросткам, повествует о таких качествах российского императора, как умение учиться, решительность, целеустремленность, любовь и преданность Родине.
«В книге для детей задача художника — создать мир добра, любви, уверенности, показать красоту предметного мира, созданного руками человека, вложить в ребенка чувство трепетной любви к книге, восхищения красотой и разнообразием природы», — сказал Бычков.
Фото: Pixabay