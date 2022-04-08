Музыканты из Швейцарии и Сербии соберутся на валторновом фестивале в Новосибирске

08.04.2022
Музыканты из Швейцарии, Сербии и России выступят на фестивале «Сибирские валторновые дни», который состоится в Новосибирске с 12 по 19 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.
Во время фестиваля запланирована образовательная программа с лекциями и тренингами для профильных учебных заведений.
«20 ведущих валторнистов из России, Швейцарии и Сербии продемонстрируют безграничные возможности валторны — медного духового инструмента, названного „королем симфонических инструментов“. Классическая, барочная, джазовая, современная музыка — от духовных мотетов до саундтреков из трилогии „Властелин колец“ и „Пиратов Карибского моря“ — прозвучит в четырех концертных программах на площадках Новосибирской филармонии», — сообщили в пресс-службе.
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