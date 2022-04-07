Warner Bros. заморозила проекты с участием Эзры Миллера после его ареста

Американская киностудия решила поставить на паузу работу над проектами с участием 29-летнего актера, сообщает Rolling Stone со ссылкой на источники.





Звезду фильмов «Фантастические твари и где они обитают» и «Что-то не так с Кевином» Эзру Миллера отстранили от съемок проектов компании Warner Bros. после ареста актера по обвинению в хулиганстве и домогательствах. Решение принято 30 марта, отмечают собеседники издания.





По их словам, артист отметился неадекватным поведением не только за пределами съемочной площадки — прошлым летом во время съемок кинокомикса по вселенной DC «Флэш» у Миллера были «частые срывы». В фильме, который планировали выпустить в 2023 году, актер играет главную роль.





Официального подтверждения от Warner Bros. и DC не поступало. Миллер не комментировал сообщения.





По информации People, в марте Эзру Миллера арестовали в одном из баров на Гавайях за хулиганство и домогательства. Отмечалось, что он выкрикивал оскорбления и напал на мужчину. Освободившись из участка благодаря внесению залога, он ворвался в дом супругов, которые сдавали ему жилье, и угрожал им. По словам пары, артист украл у них личные вещи и деньги. Ранее Миллер уже оказывался в центре скандалов, связанных с рукоприкладством и хулиганством.





Фото: кадр из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»