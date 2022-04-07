Михаил Мишустин рассказал о поддержке культуры в условиях санкций

Премьер-министр РФ выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности за 2021 год, сообщает пресс-служба Минкультуры России.





Глава правительства РФ затронул ключевые вопросы социально-экономического развития страны и господдержки важнейших отраслей в условиях санкций. В их числе — сфера культуры.





По его словам, в 2022 году принято решение увеличить финансирование производства российских фильмов до 11,5 млрд рублей. Поддержку получат и учреждения культуры в регионах.





«Мы ведем работу по обновлению сельских клубов. Оснастили новым оборудованием, отремонтировали свыше 1,5 тысячи домов культуры в малых городах 73 регионов страны. Эта работа идет в том числе в рамках поручения президента о выделении дополнительных средств на библиотеки, детские театры, муниципальные музеи. И направили на такие цели около 2 млрд рублей», — рассказал Мишустин.





Также премьер-министр рассказал о реализации проекта «Пушкинская карта» для молодых людей в возрасте 14-22 лет, который запущен по поручению президента 1 сентября 2021 года.





«Карту уже оформили свыше 4,5 миллиона ребят. К участию в программе присоединились более 5 тысяч театров, музеев, филармоний, библиотек. Афиша их событий на сегодня выросла практически в три раза, во многом благодаря интересу молодой аудитории, в том числе в регионах. Покупки билетов на такие мероприятия растут. Только за март они составили 1 миллиард рублей», — подчеркнул глава кабмина.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ