В Архангельск с «Большими гастролями» приедет Театр Маяковского

Московский коллектив представит на сцене Архдрамы две постановки, сообщается на сайте Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова.





В июне в Архангельске пройдут гастроли Московского академического театра имени Владимира Маяковского, который привезет комедии «Старший сын» и «Школа жен».





2 июня в 18:00 дадут спектакль «Старший сын» режиссера Анатолия Шульева по пьесе Александра Вампилова. Двое молодых людей, опоздавших на последнюю электричку, в поисках ночлега оказываются в доме мужчины, которому один из приятелей представляется его внебрачным сыном. Комедия с привкусом грусти рассказывает, как герой, искавший место для ночевки, обретает настоящий дом.





3 июня в 18:00 архангельские зрители увидят «Школу жен» в постановке худрука Театра Маяковского Миндаугаса Карбаускиса. Комедия, основанная на пьесе Мольера 1662 года, рассказывает о состоятельном господине, который решил «вырастить» себе жену из бедной девушки.





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