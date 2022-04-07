Санкт-Петербургский театр «Мюзик-Холл» отметит 110-летие

В честь юбилея пройдет концерт «Вместе с веком: от Народного дома к театру «Мюзик-Холл», сообщается на сайте площадки.





13 апреля в «Мюзик-Холле» пройдет «роскошный концерт, в котором будет отражена вся эпоха становления и развития театра», рассказала директор учреждения Юлия Стрижак.





По ее словам, первое отделение будет решено в смешанной эстетике немого кино и театрального спектакля. Во втором отделении прозвучат фрагменты из самых ярких постановок современного театра.





В концерте примут участие солист Мариинского театра Михаил Колелишвили, симфонический оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело, солисты и хор «Мюзик-Холла».





Театр «Мюзик-Холл» располагается в правой части здания Народного дома Николая II. В 1912 году открылся корпус под названием «Зрительный зал и народная аудитория имени его высочества принца А.П. Ольденбургского», который работал как Оперный зал Народного дома.





Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20428000