В Шереметевском дворце представлена коллекция музыкальных инструментов эпохи барокко

Музей музыки Санкт-Петербурга открыл в Шереметевском дворце новый раздел постоянной экспозиции — «Музыкальные инструменты эпохи барокко». Заведующая экспозиционным отделом музея, куратор проекта Роза Садыхова уточнила, что некоторые экспонаты сохранились в мире всего в нескольких экземплярах, пишет ТАСС.

«Сегодня мы открыли новый раздел нашего большого проекта, называется этот раздел „Музыкальные инструменты эпохи барокко“. Все экспонаты из наших фондов. Постоянная экспозиция тем и отличается от выставок, что в ней мы должны показать то, что мы храним, сделать это достоянием и сделать это так, чтобы людям было интересно», — сказала Садыхова.





Вниманию петербуржцев и гостей города представлено сразу 150 инструментов той эпохи — самых эффектных и значительных. Среди них инструменты, созданные руками выдающихся барочных мастеров: Амати, Тильке, Оттетера, Деннера и других.





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