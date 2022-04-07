Руководитель финского МИД высказался за возвращение в Россию задержанных музейных экспонатов

Руководитель МИД Финляндии Пекка Хаависто рассчитывает на разрешение ситуации вокруг задержания финскими таможенными органами российских культурных ценностей и считает, что их следует вернуть в Россию. Об этом он сообщил телекомпании Yle.

«Санкции были приняты так быстро, что, видимо, не все ситуации было приняты во внимание. <...> Надеюсь, вопрос [с возвращением экспонатов в РФ] благополучно решится», — сказал он.





Как уточнили в МИД РФ, посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря в четверг был вызван в российское дипведомство, где ему был заявлен решительный протест в связи с задержанием российских культурных ценностей, вывозившихся транзитом через Финляндию в Россию после их экспонирования в Италии и Японии под их государственные гарантии неприкосновенности и возврата в Россию.





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