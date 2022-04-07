Миронов предложил создать для пенсионеров «Чеховскую карту» для походов в музеи

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину ввести «Чеховскую карту» для пенсионеров для посещения культурных событий по аналогии с «Пушкинской картой», которая уже есть для молодежи.

«Михаил Владимирович, у нас конкретное предложение. Отличные результаты дает сегодня «Пушкинская карта», а давайте для пенсионеров введем «Чеховскую карту», — обратился политик к Мишустину в ходе отчета правительства в Госдуме.





Всероссийская программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать картой походы в театры и музеи, на концерты, 1 февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.





Фото: сайт Пушкинской карты