Радио «Орфей»: история ХХ века обрела новые голоса

На днях в Москве завершился II Международный музыкальный фестиваль «Энергия открытий». Два вечера гости Светлановского зала Московского Международного дома музыки, в буквальном смысле слова затаив дыхание, наблюдали, как на их глазах происходит настоящее чудо – оживает музыка двух совершенно незаслуженно забытых композиторов первой половины ХХ века – Алексея Животова и Владимира Дешевова. И не только музыка, но и судьба этих двух талантливейших людей, попавших под безжалостный каток Времени и Эпохи.

Два спектакля – «Жизнь подо льдом» Дмитрия Сердюка и «Игра теней» Глеба Черепанова – заставили зрителей на несколько часов вернуться в прошлое и вместе с героями пережить Первую мировую войну, Гражданскую войну, репрессии 30-х годов, блокаду Ленинграда – эпоху великого перелома, когда каждому приходилось сделать свой выбор, выжить и остаться при этом человеком.

Мнения зрителей разделились. Кому-то ближе оказалась стилистика полутонов режиссера-постановщика Дмитрия Сердюка и маршеобразная поступь музыки Алексея Животова, кому-то – суровая резкость Глеба Черепанова и светлая нежность музыки Владимира Дешевова, как будто существующей в некой параллельной вселенной. Той, куда не проникают реальные события. Но не было ни одного человека, кого увиденное и услышанное не заставило бы глубоко задуматься.

Главным героем этих двух вечеров стал Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Кондрашева, в чьем блестящем исполнении прозвучала музыка Алексея Животова и Владимира Дешевова, без малого столетие пылившаяся в архивах.

Благодаря многолетнему совместному проекту радио «Орфей» и ПАО ЮНИПРО «Возрождаем наследие русских композиторов» к слушателям вернулась музыка Антона Аренского, Георгия Катуара, Николая Голованова, Александра Мосолова, Леонида Половинкина. Теперь к слушателям вернулись Алексей Животов и Владимир Дешевов. Организаторы фестиваля – радио «Орфей» и ПАО ЮНИПРО – уверены, что теперь музыка Алексея Животова и Владимира Дешевова обретет вторую жизнь и зазвучит не только на волне радио «Орфей», но и в концертных залах страны.

А сами спектакли с участием замечательных актеров театра и кино – Дмитрия Миллера, Александра Яцко, Светланы Мамрешевой, Кузьмы Котрелева, Данила Стеклова, Константина Новичкова и Розы Хайруллиной – совсем скоро можно будет посмотреть на видеоплатформе «Орфей» video.orpheus.ru. Онлайн-трансляции состоятся 19 и 26 апреля.

Фото: пресс-служба

