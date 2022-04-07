Радио «Орфей»: история ХХ века обрела новые голоса

07.04.2022
Два спектакля – «Жизнь подо льдом» Дмитрия Сердюка и «Игра теней» Глеба Черепанова – заставили зрителей на несколько часов вернуться в прошлое и вместе с героями пережить Первую мировую войну, Гражданскую войну, репрессии 30-х годов, блокаду Ленинграда – эпоху великого перелома, когда каждому приходилось сделать свой выбор, выжить и остаться при этом человеком.
Мнения зрителей разделились. Кому-то ближе оказалась стилистика полутонов режиссера-постановщика Дмитрия Сердюка и маршеобразная поступь музыки Алексея Животова, кому-то – суровая резкость Глеба Черепанова и светлая нежность музыки Владимира Дешевова, как будто существующей в некой параллельной вселенной. Той, куда не проникают реальные события. Но не было ни одного человека, кого увиденное и услышанное не заставило бы глубоко задуматься.
Главным героем этих двух вечеров стал Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Кондрашева, в чьем блестящем исполнении прозвучала музыка Алексея Животова и Владимира Дешевова, без малого столетие пылившаяся в архивах.
Благодаря многолетнему совместному проекту радио «Орфей» и ПАО ЮНИПРО «Возрождаем наследие русских композиторов» к слушателям вернулась музыка Антона Аренского, Георгия Катуара, Николая Голованова, Александра Мосолова, Леонида Половинкина. Теперь к слушателям вернулись Алексей Животов и Владимир Дешевов. Организаторы фестиваля – радио «Орфей» и ПАО ЮНИПРО – уверены, что теперь музыка Алексея Животова и Владимира Дешевова обретет вторую жизнь и зазвучит не только на волне радио «Орфей», но и в концертных залах страны.
А сами спектакли с участием замечательных актеров театра и кино – Дмитрия Миллера, Александра Яцко, Светланы Мамрешевой, Кузьмы Котрелева, Данила Стеклова, Константина Новичкова и Розы Хайруллиной – совсем скоро можно будет посмотреть на видеоплатформе «Орфей» video.orpheus.ru. Онлайн-трансляции состоятся 19 и 26 апреля.
Фото: пресс-служба