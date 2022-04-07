Алтайский музыкальный театр представит премьеру мюзикла «Доходное место»

8 апреля в Барнауле дебютирует постановка в двух действиях по пьесе Александра Островского, сообщается на сайте театра.





С 8 по 10 апреля в Алтайском музыкальном театре пройдут премьерные показы мюзикла «Доходное место». Спектакль поставила Татьяна Столбовская на музыку Андрея Кротова и либретто Нонны Кротовой.





«Можно ли добиться чего-то порядочным путем? Зарабатывая деньги своим трудом? Что это — глупость или идеалистические принципы? Как жить по совести?» — такие вопросы встают перед главным героем Жадовым, уверенным в том, что можно жить в достатке честным способом.





«Нравственная коллизия главного героя перерастает в острое обличение пороков общества», — отмечается в описании спектакля.





Над постановкой работали дирижер Денис Немирович-Данченко, балетмейстер Оксана Малышева, хормейстер Наталья Шабалина, художник Николай Чернышёв, художник по свету Николай Ужва и др.





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