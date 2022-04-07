Открытый конкурс национального танца «Народные узоры» пройдет в Астрахани

07.04.2022
8 и 9 апреля в Астрахани состоится одно из крупнейших мероприятий Всероссийской декады народного танца, сообщает пресс-служба Минкультуры России.
Более 40 коллективов подали заявки на участие в конкурсе «Народные узоры». В финал прошли 20 ансамблей из Чеченской Республики, Крыма, Москвы, Астраханской, Курской, Ленинградской, Ростовской, Саратовской и Челябинской областей.
Финалисты представят хореографические постановки в трех номинациях: народно-сценический танец, стилизация народного танца и первичная обработка фольклора. Выступления оценит жюри под председательством завотделом хореографического искусства Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, заслуженного работника культуры РФ Анны Калыгиной.
Награждение победителей пройдет на гала-концерте 9 апреля.
Конкурс «Народные узоры», учрежденный Минкультуры РФ, проходит в рамках Года культурного наследия и Декады народного танца, направленной на популяризацию, развитие и сохранение народных танцев.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ