Ивановцев приглашают на показ докленты о сестре Андрея Тарковского

07.04.2022
Фильм «Дом Марины» представят в Музейно-выставочном центре Иванова, сообщается на сайте Музея им. Д.Г. Бурылина.
8 апреля в 18:00 состоится показ документальной ленты, снятой Дали Руст в 2012 году. Фильм посвящен сестре советского режиссера, писательнице Марине Тарковской (род. в 1934) и ее супругу, режиссеру и сценаристу Александру Гордону (1931-2020), который был близким другом Андрея Тарковского (1932-1986).
Зрители узнают историю творческой «семьи, связанной сложными узами, болью, недопониманием, печалью и трудностями». Автор и режиссер проекта Дали Руст записала интервью с Тарковской и Гордоном в их доме в Москве и Тарусе.
4 апреля исполнилось 90 лет со дня рождения Андрея Тарковского, снявшего знаковые для мирового кинематографа картины «Андрей Рублев», «Солярис», «Иваново детство», «Сталкер», «Зеркало».
Вход свободный.
Фото: Рixabay