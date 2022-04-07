В кинотеатре «Художественный» в Москве состоится премьера фильма «Этот новый мир»

Зрительская премьера фильма «Этот новый мир» режиссера Луи Гарреля состоится 12 апреля в кинотеатре «Художественный» в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

«12 апреля в кинотеатре «Художественный» состоится зрительская премьера дебютного полнометражного фильма Луи Гарреля «Этот новый мир», — рассказал собеседник агентства.





Этот кинофильм — семейная комедия о детской осознанности и тайных проектах по спасению планеты. В 2021 году картину демонстрировали на Каннском кинофестивале. Главные роли сыграли Луи Гаррель и Летиция Каста. Премьера пройдет в Большом зале кинотеатра.





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