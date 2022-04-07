В Новосибирске создадут музей имени летчика-аса и героя Великой Отечественной войны Александра Покрышкина

В Новосибирске планируют создать музей имени летчика-аса, героя Великой Отечественной войны и маршала авиации Александра Покрышкина. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

«Сейчас ведутся переговоры: на площади Карла Маркса, где расположен памятник Покрышкину, у нас расположится и музей Покрышкина», — сказала она.





Покрышкин родился в 1913 году в Новосибирске. В Великой Отечественной войне он участвовал с первого дня. Совершил более 650 боевых вылетов, в 156 воздушных боях сбил 59 самолетов противника. Покрышкин стал первым, кто был трижды удостоен звания Героя Советского Союза и оставался единственным обладателем трех Золотых звезд до самого дня Победы над Германией.





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