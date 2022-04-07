Эксперты «Союзмультфильма» проведут онлайн-урок по анимации для школьников 8 апреля

07.04.2022

Эксперты «Союзмультфильма» проведут онлайн-урок по анимации для школьников 8 апреля

Открытый онлайн-урок для школьников по созданию мультфильмов состоится в День российской анимации, 8 апреля. Об этом информирует пресс-служба студии «Союзмультфильм».

«Занятия анимацией — замечательная возможность раскрыть свои творческие способности, узнать больше о собственной индивидуальности, и мы будем только рады, если для кого-то из сегодняшних школьников наш урок станет отправной точкой для профессионального самоопределения», — процитировали в пресс-службе генерального директора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева.

Онлайн-урок будет организован студией совместно с Фондом новых форм развития образования.

Фото: Pixabay